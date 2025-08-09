Haqqımızda

"Mançester Yunayted"in hücumçusu İtaliyaya qayıda bilər

"Mançester Yunayted"in hücumçusu İtaliyaya qayıda bilər
Futbol
9 avqust 2025 12:10
Mançester Yunaytedin hücumçusu İtaliyaya qayıda bilər

İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun hücumçusu Rasmus Heylunn İtaliyaya qayıda bilər.

"Report"un "Calciomercato"ya istinadən məlumatına görə, "Milan" 22 yaşlı danimarkalının xidmətlərində maraqlıdır.

Milan təmsilçisi 4 milyon avro məbləğindəki məvacibini ödəməyə razılaşarsa, İngiltərə klubunun hücumçunu 6 milyon avro qarşılığında icarəyə verməyə hazır olduğu bildirilib. Sövdələşməyə həmçinin futbolçunun transfer hüquqlarını satın almaq seçimi də daxil edilə bilər. Mançester komandasının oyunçunu 40 milyon avro qarşılığında buraxacağı da qeyd olunub.

Qeyd edək ki, R.Heylunn Premyer Liqa təmsilçisinə 2023-cü ilin yayında "Atalanta"dan (İtaliya) keçib. Ötən mövsüm İngiltərə klubunun heyətində bütün turnirlərdə 52 matçda meydana çıxan ön xətt oyunçusu 10 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

İngilis versiyası AC Milan keen to sign Man Utd striker Hojlund

