İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    "Mançester Yunayted"dən ayrılan futbolçunun yeni komandası müəyyənləşib

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 20:35
    Mançester Yunayteddən ayrılan futbolçunun yeni komandası müəyyənləşib

    Danimarka millisinin yarımmüdafiəçisi Kristian Eriksen karyerasını Almaniya təmsilçisi "Volfsburq"da davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Mənbənin məlumatına görə, 33 yaşlı oyunçu yeni klubu ili birillik müqavilə imzalayacaq. Onun yaxın vaxtda tibbi müayinədən keçməsi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Eriksen son üç mövsümü İngiltərənin "Mançester Yunayted" komandasında keçirib.

    İngiltərə Premyer Liqası Almaniya Bundesliqası Futbol transfer

    Son xəbərlər

    20:58

    XİN: Rusiya PUA-larının Polşa sərhədini pozması təsadüfi deyil

    Digər ölkələr
    20:57

    Paşinyan: ATƏT-in Minsk qrupu heç vaxt faydalı iş görməyib

    Region
    20:56

    Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə müasir yoxlama mexanizmlərindən istifadə edəcək

    Region
    20:49

    Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    20:45

    Cəlilabadın iki yaşayış məntəqəsinin elektrik təsərrüfatı yenidən qurulur

    Energetika
    20:38

    Mikayıl Cabbarov ABŞ Dövlət Departamentinin baş rəsmisi ilə əməkdaşlıq müzakirələri aparıb

    İqtisadiyyat
    20:35

    "Mançester Yunayted"dən ayrılan futbolçunun yeni komandası müəyyənləşib

    Futbol
    20:33

    Husilərin Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin Yəmənə hava hücumları nəticəsində 9 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:29
    Foto

    Azərbaycan və QDTİB arasında tərəfdaşlıq imkanları genişləndirilir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti