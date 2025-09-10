"Mançester Yunayted"dən ayrılan futbolçunun yeni komandası müəyyənləşib
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 20:35
Danimarka millisinin yarımmüdafiəçisi Kristian Eriksen karyerasını Almaniya təmsilçisi "Volfsburq"da davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Mənbənin məlumatına görə, 33 yaşlı oyunçu yeni klubu ili birillik müqavilə imzalayacaq. Onun yaxın vaxtda tibbi müayinədən keçməsi gözlənilir.
Qeyd edək ki, Eriksen son üç mövsümü İngiltərənin "Mançester Yunayted" komandasında keçirib.
