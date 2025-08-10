Haqqımızda

“Mançester Siti” Rodrinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəyir İngiltərənin “Mançester Siti” klubu futbolçusu Rodrinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq niyyətindədir.
Futbol
10 avqust 2025 15:30
İngiltərənin “Mançester Siti” klubu futbolçusu Rodrinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq niyyətindədir.

“Report” AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, “şəhərlilər”in rəhbərliyi oyunçunun komandada qalmasını istəyir.

Onlar İspaniya təmsilçisi “Real” yarımmüdafiəçiyə marağından xəbərdardırlar. Rodri isə hələlik gələcəyi barədə qərar verməyib.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildən “Mançester Siti”də çıxış edən futbolçunun müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir. 29 yaşlı oyunçu 2024-cü ildə “Qızıl top” mükafatını qazanıb.

