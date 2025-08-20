Haqqımızda

“Mançester Siti” futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

“Mançester Siti” futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq İngiltərənin “Mançester Siti” klubu müdafiəçisi Riko Luislə müqavilə müddətini uzadacaq.
Futbol
20 avqust 2025 21:29
“Mançester Siti” futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

İngiltərənin “Mançester Siti” klubu müdafiəçisi Riko Luislə müqavilə müddətini uzadacaq.

"Report" “The Athletic” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub.

Mənbənin məlumatına görə, hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilə qədər olan oyunçu "şəhərlilər"dən ayrılmaq istəmədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Riko Luis "Mançester Siti"nin yetirməsidir və 2022-ci ildən bu klubda çıxış edir. O, ötən mövsüm 44 matçda 2 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası "Манчестер Сити" продлит контракт с Льюисом

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Arsenalın hücumçusu qeyri-müəyyən müddətə sıradan çıxıb
"Arsenal"ın hücumçusu qeyri-müəyyən müddətə sıradan çıxıb
20 avqust 2025 17:51
Azərbaycan millisinin sabiq kapitanı: Qarabağın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsini təmin etdiyini əsla deyə bilmərik
Azərbaycan millisinin sabiq kapitanı: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsini təmin etdiyini əsla deyə bilmərik"
20 avqust 2025 17:24
İtaliya klubu nigeriyalı hücumçunu heyətinə qatmaq istəyir
İtaliya klubu nigeriyalı hücumçunu heyətinə qatmaq istəyir
20 avqust 2025 17:11
AFFA rəsmisi: Yerli futbolçulara görə ödəniləcək məbləğ klublar üçün əlavə stimul olacaq
AFFA rəsmisi: "Yerli futbolçulara görə ödəniləcək məbləğ klublar üçün əlavə stimul olacaq"
20 avqust 2025 16:59
AFFA rəsmisi Çempionlar Liqasına təyinat alıb
AFFA rəsmisi Çempionlar Liqasına təyinat alıb
20 avqust 2025 16:38
Zirə futbolçusunu Vyetnam klubuna icarəyə verib
"Zirə" futbolçusunu Vyetnam klubuna icarəyə verib
20 avqust 2025 16:03
Azərbaycan II Liqasında yeni mövsümün püşkü atılıb
Azərbaycan II Liqasında yeni mövsümün püşkü atılıb
20 avqust 2025 15:53
İspaniya klubunda çıxış edən futbolçu atalıq məzuniyyəti götürmək istəyir
İspaniya klubunda çıxış edən futbolçu atalıq məzuniyyəti götürmək istəyir
20 avqust 2025 15:38
Almaniya Bundesliqasında mövsümün əsas favoriti açıqlanıb
Almaniya Bundesliqasında mövsümün əsas favoriti açıqlanıb
20 avqust 2025 14:59
Azərbaycan şahmatçısı: Avropa çempionatında yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq
Azərbaycan şahmatçısı: "Avropa çempionatında yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq"
20 avqust 2025 14:25

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi