Lukas Leyva və İdrissa Qana Qeye "Le-Man"ın səhmdarı olublar
- 24 sentyabr, 2026
- 09:34
İngiltərənin "Liverpul" klubunun keçmiş yarımmüdafiəçisi Lukas Leyva və Fransanın PSJ komandasının sabiq futbolçusu İdrissa Qana Qeye "Le-Man"ın səhmdarları sırasına daxil olublar.
"Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yeni investorların cəlb olunması komandanı daha da inkişaf etdirmək üçün onların təcrübəsindən və peşəkar əlaqələrindən istifadə etmək istəyi ilə bağlıdır.
Layihənin idarəetmə qrupu investorların fəal axtarışı ilə məşğul olmadığını, yalnız klub üçün strateji cəhətdən vacib olan şəxslərin cəlb edilməsi imkanlarını nəzərdən keçirdiyini bildirib.
Qeyd edək ki, ilin əvvəlində tennisçi Novak Cokoviç klubun əsas səhmdarına çevrilib. Fevralda isə İspaniyanın "Real" klubunun qapıçısı Tibo Kurtua "Le-Man"ın səhmdarları sırasına qoşulub.