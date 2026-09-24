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    Lukas Leyva və İdrissa Qana Qeye "Le-Man"ın səhmdarı olublar

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 09:34
    Lukas Leyva və İdrissa Qana Qeye Le-Manın səhmdarı olublar

    İngiltərənin "Liverpul" klubunun keçmiş yarımmüdafiəçisi Lukas Leyva və Fransanın PSJ komandasının sabiq futbolçusu İdrissa Qana Qeye "Le-Man"ın səhmdarları sırasına daxil olublar.

    "Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yeni investorların cəlb olunması komandanı daha da inkişaf etdirmək üçün onların təcrübəsindən və peşəkar əlaqələrindən istifadə etmək istəyi ilə bağlıdır.

    Layihənin idarəetmə qrupu investorların fəal axtarışı ilə məşğul olmadığını, yalnız klub üçün strateji cəhətdən vacib olan şəxslərin cəlb edilməsi imkanlarını nəzərdən keçirdiyini bildirib.

    Qeyd edək ki, ilin əvvəlində tennisçi Novak Cokoviç klubun əsas səhmdarına çevrilib. Fevralda isə İspaniyanın "Real" klubunun qapıçısı Tibo Kurtua "Le-Man"ın səhmdarları sırasına qoşulub.

    Lukas Leyva İdrissa Qana Qeye
    MiniBoss
    MiniBoss

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