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    Luis Silvestr 4 oyunluq cəzalanıb, "İmişli" 10 000 manat cərimələnib

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2026
    • 12:08
    Luis Silvestr 4 oyunluq cəzalanıb, İmişli 10 000 manat cərimələnib

    Misli Premyer Liqasının VI turunun "Sabah"la oyununda hakimi təhqir edərək birbaşa qırmızı vərəqə alan "İmişli"nin futbolçusu Luis Silvestr 4 oyunluq cəzalanıb, klubu isə 10 000 manat cərimə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Sentyabrın 19-da keçirilən "Sabah" – "İmişli" matçında 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün "İmişli" klubu daha 700 manat cərimə edilib.

    Həmin gün baş tutan "Turan Tovuz" – "Zirə" qarşılaşmasında 5 futbolçusu sarı vərəqə alan "Zirə" komandası da 700 manat cəriməyə məruz qalıb.

    Sentyabrın 20-də reallaşan "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan" matçında hər iki komandanın 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün həm "Şamaxı", həm də "Araz-Naxçıvan" klubları 700 manat cərimələnib.

    "Kəpəz" – "Sumqayıt" görüşündə 5 futbolçusu sarı vərəqə alan "Sumqayıt" komandası da eyni məbləğdə cərimə olunub.

    Luis Silvestr AFFA İntizam Komitəsi İmişli FK Sabah FK

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