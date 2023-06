Lionel Messi karyerasının ən erkən qolunu vurub

Argentina millisinin futbolçusu Lionel Messi karyerasının ən erkən qoluna imza atıb.

"Report"un məlumatına görə, 35 yaşlı hücumçu Avstraliyaya qarşı keçirilən yoldaşlıq matçında fərqlənib.

Təcrübəli forvard 80-ci saniyədə hesabı açıb. Bu, Messinin yığmada 103-cü qolu olub.

Qeyd edək ki, görüşdə ilk hissə başa çatıb və Cənubi Amerka təmsilçisi 1:0 hesabı ilə öndədir. Hücumçu hazırda ABŞ-ın "İnter Mayami" klubunda çıxış edir.