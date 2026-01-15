İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Levante" Fransa klubunun yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 11:51
    Levante Fransa klubunun yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

    İspaniyanın "Levante" klubu Fransanın "Lill" komandasının yarımmüdafiəçisi Uqo Raqubeni heyətinə cəlb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Fransalı futbolçu mövsümün sonuna qədər icarəyə götürülüb. 22 yaşlı yarımmüdafiəçi artıq bu səhər klubun idman şəhərciyinə gələrək, yeni komanda yoldaşları və məşqçilər heyəti ilə tanış olub.

    U.Raqube 2024-cü ildə icarə əsasında ölkəsində "Dünkerk" klubunda "Levante"nin hazırkı baş məşqçisi Luis Kastronun rəhbərliyi altında oynayıb. O, karyerası ərzində "Le Man" klubunda da icarədə olub.

    Qeyd edək ki, "Lill"də 2025-ci ilin iyunundan çıxış edən Uqo Raqube cari mövsüm oynadığı üç matçda məhsuldar göstəricilərlə yadda qalmayıb. "Transfermarkt" portalı yarımmüdafiəçinin transfer dəyərini 3 milyon avro qiymətləndirir.

