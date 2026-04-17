Lənkəranda UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun birinci mərhələsi yekunlaşıb
Futbol
- 17 aprel, 2026
- 12:52
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Lənkəranda keçirilən UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun I mərhələsi başa çatıb.
"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, dörd gün çəkən məşğələlərə təlimatçı Dəyanət Əliyev rəhbərlik edib.
Ona yerli məşqçilər Rövşən Süleymanov və Cavid Quliyev kömək göstəriblər.
Kursun II mərhələsi mayın 5-dən 8-dək, III mərhələsi mayın 26-dan 29-dək, IV mərhələsi isə iyunun 15-dən 20-dək ba. tutacaq.
13:21
Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilərXarici siyasət
13:10
Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"Komanda
13:05
Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edibEnergetika
13:02
Foto
Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaqXarici siyasət
12:58
AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunurİnfrastruktur
12:56
Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcəkSağlamlıq
12:56
Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdırRegion
12:56
Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıbXarici siyasət
12:56