Haqqımızda

Kolumbiya millisinin futbolçusu İtaliyada klubunu dəyişib

Kolumbiya millisinin futbolçusu İtaliyada klubunu dəyişib Kolumbiya millisinin futbolçusu Xuan Kuadrado İtaliyada klubunu dəyişib.
Futbol
7 avqust 2025 10:33
Kolumbiya millisinin futbolçusu İtaliyada klubunu dəyişib

Kolumbiya millisinin futbolçusu Xuan Kuadrado İtaliyada klubunu dəyişib.

"Report" xəbər verir ki, 37 yaşlı vinger "Atalanta"dan A Seriyasının digər təmsilçisi "Piza"ya keçib.

Bu barədə "Piza"nın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Komanda 2025/2026 mövsümündə A Seriyasında mübarizə aparmaq hüququ qazanıb.

Qeyd edək ki, X.Kuadrado daha əvvəl İngiltərədə "Çelsi", İtaliyada "Yuventus", "Udineze", "Leççe", "Fiorentina" və "İnter" kimi klubların formasını geyinib. O, bu müddətdə 6 dəfə İtaliya çempionluğunu, 4 dəfə İtaliya Kubokunu, 2 dəfə İtaliya Superkubokunu, 1 dəfə İngiltərə çempionluğunu və Liqa Kubokunu qazanıb. Hücumçu Kolumbiya millisində meydana çıxdığı 116 oyunda 10 qola müəlliflik edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Sumqayıtla Qəbələ bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər
"Sumqayıt"la "Qəbələ" bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər
7 avqust 2025 11:05
Barselona qapıçını kapitanlıqdan məhrum edir
"Barselona" qapıçını kapitanlıqdan məhrum edir
7 avqust 2025 11:01
Azərbaycan klubu daha bir legioner futbolçu transfer edib
Azərbaycan klubu daha bir legioner futbolçu transfer edib
7 avqust 2025 10:07
Çelsi futbolçusunu Sanderlendə icarəyə verib
"Çelsi" futbolçusunu "Sanderlend"ə icarəyə verib
7 avqust 2025 09:45
Beşiktaş yeni transferini açıqlayıb
"Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb
7 avqust 2025 09:20
Qarabağdan ayrılan Yassin Benzianın yeni klubu müəyyənləşib
Foto"Qarabağ"dan ayrılan Yassin Benzianın yeni klubu müəyyənləşib
7 avqust 2025 09:06
Konfrans Liqası: Azərbaycan klubları bu gün III təsnifat mərhələsində ilk oyunlarını keçirəcəklər
Konfrans Liqası: Azərbaycan klubları bu gün III təsnifat mərhələsində ilk oyunlarını keçirəcəklər
7 avqust 2025 09:00
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord Fənərbağçanı minimal hesabla məğlub edib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" "Fənərbağça"nı minimal hesabla məğlub edib
7 avqust 2025 01:09
Qarabağın potensial rəqiblərinin duelində bərabərlik qeydə alınıb
"Qarabağ"ın potensial rəqiblərinin duelində bərabərlik qeydə alınıb
6 avqust 2025 23:39
Tomas Müllerin yeni komandası müəyyənləşib
Tomas Müllerin yeni komandası müəyyənləşib
6 avqust 2025 22:53

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi