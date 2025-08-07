Kolumbiya millisinin futbolçusu İtaliyada klubunu dəyişib

Kolumbiya millisinin futbolçusu Xuan Kuadrado İtaliyada klubunu dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, 37 yaşlı vinger "Atalanta"dan A Seriyasının digər təmsilçisi "Piza"ya keçib.
Bu barədə "Piza"nın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Komanda 2025/2026 mövsümündə A Seriyasında mübarizə aparmaq hüququ qazanıb.
Qeyd edək ki, X.Kuadrado daha əvvəl İngiltərədə "Çelsi", İtaliyada "Yuventus", "Udineze", "Leççe", "Fiorentina" və "İnter" kimi klubların formasını geyinib. O, bu müddətdə 6 dəfə İtaliya çempionluğunu, 4 dəfə İtaliya Kubokunu, 2 dəfə İtaliya Superkubokunu, 1 dəfə İngiltərə çempionluğunu və Liqa Kubokunu qazanıb. Hücumçu Kolumbiya millisində meydana çıxdığı 116 oyunda 10 qola müəlliflik edib.