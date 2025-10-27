İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 10:26
    Kəpəz öz meydanında 20-ci böyükhesablı məğlubiyyətini alıb

    "Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarında öz meydanında 20-ci böyükhesablı məğlubiyyətini alıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Gəncə klubu Misli Premyer Liqasının IX turunda "İmişli"yə evdə 0:3 hesabı ilə uduzub.

    Qərb təmsilçisi evdə 20 və daha çox görüşdə ən azı 3 top fərqi ilə uduzan 3-cü komandadır. Yalnız MOİK və "Sumqayıt" daha çox ağır məğlubiyyətə üzülüb.

    Qeyd edək ki, "Kəpəz"in evdəki ilk böyükhesablı məğlubiyyəti 2001-ci il martın 12-də "Şəmkir"lə qarşılaşmaya təsadüf edib – 0:3.

