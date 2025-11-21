İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "Rəqib komandanın azarkeşləri önündə oynamaq çətindir"

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 17:15
    Kəpəzin baş məşqçisi: Rəqib komandanın azarkeşləri önündə oynamaq çətindir

    Rəqib komandanın azarkeşləri önündə oynamaq çətindir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Kəpəz" klubunun baş məşqçisi Azər Bağırov mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XII turunda səfərdə "Karvan-Yevlax"a 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri oyundan sonra fikirlərini bölüşüb:

    "Yevlaxı böyük futbolun qayıtması münasibəti ilə təbrik edirəm. Qələbimizi hər iki valideynini itirən Nilaya həsr edirik. Bir neçə gün əvvəl ad günü idi. Oyuna gəlincə, bizim üçün çox çətin oldu. Bilirdik ki, "Karvan-Yevlax" daha istəkli futbol nümayiş etdirəcək. Səfərdə azarkeşlərin önündə oynamağın nə qədər çətin olduğunu da gördük. Buna görə onlara xüsusi təşəkkür düşür. Maraqlı oyun oldu. Çoxlu qol epizodlarımız oldu. Təəssüf ki, imkanları reallaşdırmaqla bağlı bir qədər problemlərimiz var".

    "Kəpəz" klubu Baş məşqçi Azər Bağırov Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    18:05

    Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    18:00

    Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın köməyini və qarşılıqlı olaraq suverenliyin dəstəyini qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    17:59
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadanın son günündə 4 medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    17:53
    Foto

    Sabunçu Tibb Mərkəzində süni oynağın qoyulması əməliyyatına başlanılıb

    Sağlamlıq
    17:53
    Foto

    Daşkənddə Özbəkistan–Azərbaycan Gənclər Konfransı keçirilib

    Xarici siyasət
    17:49

    Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edib

    Region
    17:48

    Noyabr ayının pensiyaları tam ödənilib

    Sosial müdafiə
    17:41

    Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    17:40

    Azər Həşimov: "Güman edirəm ki, "Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti