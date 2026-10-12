"Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 300-cü qələbəsini qazanıb
Futbol
- 12 oktyabr, 2026
- 12:16
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"Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 300-cü qələbəsini qazanıb.
"Report"un Peşəkar Futbol Liqasına istinadən məlumatına görə, yubiley Misli Premyer Liqasının VII turuna təsadüf edib.
Gəncə təmsilçisi səfərdə "Araz-Naxçıvan"ın qapısından 2 cavabsız top keçirib.
Qərb klubunun 300-cü sevinci 721-ci matçına təsadüf edib. Evdə 194, səfərdə 102 dəfə qalib gələn "Kəpəz" neytral meydanlarda 4 dəfə sevinib.
İlk qələbəsini 1992-ci il mayın 3-də "Turan"la ev matçında əldə edən (2:1) Gəncə təmsilçisi 300 və daha çox oyunda qalib gələn 4-cü komandadır.
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