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    "Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 300-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2026
    • 12:16
    Kəpəz Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 300-cü qələbəsini qazanıb

    "Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 300-cü qələbəsini qazanıb.

    "Report"un Peşəkar Futbol Liqasına istinadən məlumatına görə, yubiley Misli Premyer Liqasının VII turuna təsadüf edib.

    Gəncə təmsilçisi səfərdə "Araz-Naxçıvan"ın qapısından 2 cavabsız top keçirib.

    Qərb klubunun 300-cü sevinci 721-ci matçına təsadüf edib. Evdə 194, səfərdə 102 dəfə qalib gələn "Kəpəz" neytral meydanlarda 4 dəfə sevinib.

    İlk qələbəsini 1992-ci il mayın 3-də "Turan"la ev matçında əldə edən (2:1) Gəncə təmsilçisi 300 və daha çox oyunda qalib gələn 4-cü komandadır.

    Kəpəz FK Araz-Naxçıvan FK Azərbaycan Premyer Liqası Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
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