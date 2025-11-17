İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İspaniya ilə oyundan əvvəl Türkiyə millisinin heyətində dəyişiklik olub

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:46
    İspaniya ilə oyundan əvvəl Türkiyə millisinin heyətində dəyişiklik olub

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində səfərdə İspaniya yığması ilə üz-üzə gələcək Türkiyə millisinin heyətində dəyişiklik olub.

    "Report" yerli federasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Abdülkerim Bardakcı və Kerem Aktürkoğlu zədə səbəbindən heyətdən çıxarılıb.

    Cəzalı durumda olan İsmail Yüksek isə düşərgədən ayrılıb. Əvəzində "Qalatasaray" klubundan Ahmed Kutucu heyətə daxil edilib.

    Qeyd edək ki, İspaniya - Türkiyə matçı noyabrın 18-də, Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də start götürəcək.

    Türkiyə millisi DÇ-2026 İspaniya - Türkiyə oyunu seçmə mərhələ

    Son xəbərlər

    15:29

    Rusiya və İranın XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    15:28

    Azərbaycan XİN: 44 günlük Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

    Xarici siyasət
    15:27

    Paşinyan Huker ilə görüşdə Trampın İrəvan və Bakı arasında sülhün qurulmasına töhfəsini yüksək qiymətləndirib

    Region
    15:24

    Oktyabrda Gürcüstan Azərbaycandan 1,6 milyon dollarlıq neft alıb

    Energetika
    15:18

    Nadir Nəbiyev: "Azərbaycan millisinə dəvət alan futbolçular rəqabət hiss etməlidirlər"

    Futbol
    15:16

    Samvel Karapetyanın şirkəti "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri" üzrə lisenziyasından məhrum edilib

    Region
    15:14
    Foto

    Aşqabadda Üzeyir Hacıbəylinin "Ər və arvad" operettası türkmən dilində təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    15:12

    "Qarabağ" "Napoli" ilə oyundan öncə azarkeşlərinə müraciət edib

    Futbol
    15:06

    Edlam Yemeru: Bakının WUF13 üçün seçilməsi ciddi rəqabətli seçimin nəticəsidir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti