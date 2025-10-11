İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcək

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 12:01
    İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcək

    İran futzal üzrə qadın millisini İslam ölkələrinin Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək yarışlarına göndərməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İSNA yayıb.

    İslam Həmrəıyliyi Oyunlarında İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Məhəmməd Tabeh bu məlumatı təsdiqləyərək bildirib ki, komandaların kvorum toplaya bilməməsi səbəbindən ölkənin qadın futzal millisinin yarışlara göndərilməsindən imtina olunub.

    Qeyd edək ki, tədbir noyabrın 7-dən 21-dək Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək. Yarışların proqramına 13 olimpiya, 4 qeyri-olimpiya, 3 paralimpiya, həmçinin bir milli idman növü daxildir.

    Səudiyyə Ərəbistan İran futzal

