İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcək
Futbol
- 11 oktyabr, 2025
- 12:01
İran futzal üzrə qadın millisini İslam ölkələrinin Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək yarışlarına göndərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İSNA yayıb.
İslam Həmrəıyliyi Oyunlarında İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Məhəmməd Tabeh bu məlumatı təsdiqləyərək bildirib ki, komandaların kvorum toplaya bilməməsi səbəbindən ölkənin qadın futzal millisinin yarışlara göndərilməsindən imtina olunub.
Qeyd edək ki, tədbir noyabrın 7-dən 21-dək Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək. Yarışların proqramına 13 olimpiya, 4 qeyri-olimpiya, 3 paralimpiya, həmçinin bir milli idman növü daxildir.
Son xəbərlər
12:17
Şəkidə "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalı keçirilirTurizm
12:01
İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcəkFutbol
12:01
Sevil Əliyeva "Şərəf" ordeni ilə təltif edilibMədəniyyət siyasəti
11:48
Azərbaycan Ukraynaya üzüm tədarükünü bərpa edibBiznes
11:38
Masallıda narkotikləri evakuatorla daşımağa çalışan şəxslər həbs olunubHadisə
11:33
Foto
AKTA "Femmes Digitales" ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıbİKT
11:32
Foto
Salyanda qəzalı vəziyyətə düşən 111 yaşlı məscid təmir olunacaqDin
11:28
Ermənistanda silahlı insident olub, yaralananlar varRegion
11:14