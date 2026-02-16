İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İntizam Komitəsi Azərbaycan Kubokunun oyununa çıxmayan komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    16 fevral, 2026
    12:31
    İntizam Komitəsi Azərbaycan Kubokunun oyununa çıxmayan komandaya texniki məğlubiyyət verib

    "Yeni Suraxanı" futzal komandasına texniki məğlubiyyət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Buna səbəb komandanın ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində Azərbaycanın U-19 komandası ilə görüşdə təyin olunan vaxtda meydanda olmamasıdır.

    Qarşılaşma baş tutmadığı üçün "Yeni Suraxanı"ya 0:5 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

