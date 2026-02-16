İntizam Komitəsi Azərbaycan Kubokunun oyununa çıxmayan komandaya texniki məğlubiyyət verib
Futbol
- 16 fevral, 2026
- 12:31
"Yeni Suraxanı" futzal komandasına texniki məğlubiyyət verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Buna səbəb komandanın ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində Azərbaycanın U-19 komandası ilə görüşdə təyin olunan vaxtda meydanda olmamasıdır.
Qarşılaşma baş tutmadığı üçün "Yeni Suraxanı"ya 0:5 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
