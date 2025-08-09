Haqqımızda

"İnter" "Cenoa"nın müdafiəçisi ilə müqavilə bağlamağa yaxındır

"İnter" "Cenoa"nın müdafiəçisi ilə müqavilə bağlamağa yaxındır
Futbol
9 avqust 2025 13:06
İnter Cenoanın müdafiəçisi ilə müqavilə bağlamağa yaxındır

İtaliyanın "İnter" klubu A Seriyasının digər təmsilçisi "Cenoa"nın müdafiəçisi Koni de Vinterlə müqavilə bağlamağa yaxındır.

"Report" "Sky Sport Italia"ya istinadən xəbər verir ki, tərəflər danışıqlara başlayıb.

Milan klubu 2025/2026 mövsümü başlamazdan əvvəl 23 yaşlı belçikalı futbolçunu transfer etmək istəyir. "Cenoa"nın müdafiəçinin satışından 30 milyon avro qazanmaq niyyətində olduğu bildirilib. Onun müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.

Qeyd edək ki, 2024/2025 mövsümündə "Cenoa"nın heyətində 26 matçda meydana çıxan K. De Vinter 3 qol müəllifi olub. "Transfermarkt" oyunçunun dəyərini 22 milyon avro qiymətləndirir.

