    Futbol
    • 16 yanvar, 2026
    • 17:40
    İngiltərə Premyer Liqasında ötən ayın ən yaxşı futbolçusu bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bu ada "Everton"un hücumçusu Dominik Kalvert-Lyuin layiq görülüb. Forvard dekabrda 5 oyunda 6 qol vurub.

    Qeyd edək ki, mükafata digər namizədlər arasında Rayan Çerki, Fil Foden, Erlinq Holann (hamısı "Mançester Siti"), Morqan Rocers, Olli Uotkins (hər ikisi "Aston Villa"), Harri Uilson ("Fulhem") və Uqo Ekitike ("Liverpul") yer alıb.

