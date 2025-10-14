İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İngiltərə millisinin əsas qapıçısı klubu ilə müqavilənin müddətini uzadacaq

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:13
    İngiltərə millisinin əsas qapıçısı klubu ilə müqavilənin müddətini uzadacaq

    İngiltərə millisinin əsas qapıçısı Cordan Pikford klubu "Everton"la müqaviləsinin müddətini uzadacaq.

    "Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı qolkiperlə Mersisayd təmsilçisi arasında sözləşmənin şərtləri daha 4 il müddətinə razılaşdırılıb.

    Təcrübəli oyunçunun hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədə idi.

    Qeyd edək ki, Cordan Pikford 2017-ci ildən "Everton"da çıxış edir.

    İngiltərə millisinin əsas qapıçısı yeni müqavilə Cordan Pikford "Everton" klubu

    Son xəbərlər

    16:45

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    16:35

    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    16:34

    Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Region
    16:32
    Foto

    Sahibə Qafarova və Numan Kurtulmuş Məhəmməd İqbalın məqbərəsini və Badşahi məscidini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    16:30

    Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıb

    Energetika
    16:29

    "RETA Proje": Ağalı kəndi türk dünyasına nümunə olacaq "Ağıllı kənd"ə çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:27

    Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:19

    İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Region
    16:16
    Foto

    Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti