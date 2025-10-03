İngiltərə klubunun baş məşqçisi 100 ilin antirekorduna imza atıb
Futbol
- 03 oktyabr, 2025
- 11:45
İngiltərənin "Nottingem Forest" klubunun baş məşqçisi Angelos Postekoqlu 100 ilin antirekorduna imza atıb.
"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu, komandanın UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin II turunda Danimarka təmsilçisi "Midtyullann"a uduzması (2:3) ilə reallaşıb.
Premyer Liqa təmsilçisi mütəxəssisin rəhbərliyi altında meydana çıxdığı 6 qarşılaşmada dördündə məğlub olub, ikisində heç-heçə edib. O, 100 il ərzində bu kollektivdə ilk altı görüşündə qalib gələ bilməyən yeganə baş məşqçidir.
Sonuncu belə hadisə 1925-ci ilə yaşanıb. "Nottingem Forest" Con Beynsin rəhbərliyi altında ilk 7 qarşılaşmada qələbə qazana bilməyib. Lakin bundan sonra o, daha dörd il klubda qalıb.
Son xəbərlər
11:57
"Naxçıvan" ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilə bağlayıbKomanda
11:54
ABŞ və Ermənistan təhlükəsizlik üzrə Vaşinqton razılaşmalarının həyata keçirilməsinə başlayıbRegion
11:52
Azərbaycan və Qazaxıstan atom sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
11:46
Foto
Ədliyyə Nazirliyi beynəlxalq konvensiyalar üzrə təlim təşkil edibHadisə
11:45
İngiltərə klubunun baş məşqçisi 100 ilin antirekorduna imza atıbFutbol
11:35
Şahin Mahmudzadə: "Yaşıl yuyulma" riskləri Mərkəzi Bankın nəzarət mexanizmləri ilə ölçüləcək" - MÜSAHİBƏMaliyyə
11:34
Elnur Bağırov: "Azərbaycanda rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlərlə mübarizə gücləndirilməlidir"Biznes
11:32
Dövlət Xidməti "Red Wolf" adlı haker-aktivist qruplaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edibİKT
11:27