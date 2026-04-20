İbrahima Konate "Liverpul" ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına yaxın olduğunu açıqlayıb
Futbol
- 20 aprel, 2026
- 16:31
Fransa millisinin futbolçusu İbrahima Konate İngiltərənin "Liverpul" klubu ilə müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır.
"Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı müdafiəçi özü bu barədə açıqlama verib.
Oyunçu Mersisayd təmsilçisi ilə uzun müddətdir danışıq apardıqlarını və razılığa çox yaxın olduqlarını bildirib. O, növbəti mövsümdə də bu komandanın formasını geyinmək ehtimalının yüksək olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edək ki, İbrahima Konatenin "Liverpul" ilə müqaviləsinin müddəti cari ilin yayında başa çatır.
Son xəbərlər
20:58
Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıbDigər ölkələr
20:51
ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyirDigər ölkələr
20:48
İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıbDigər ölkələr
20:40
Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudubXarici siyasət
20:25
Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edirXarici siyasət
20:20
Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə veribXarici siyasət
20:15
Foto
XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunubHərbi
20:12
Foto
Video
İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıbİnfrastruktur
20:06