    İbrahima Konate "Liverpul" ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına yaxın olduğunu açıqlayıb

    20 aprel, 2026
    • 16:31
    İbrahima Konate Liverpul ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına yaxın olduğunu açıqlayıb

    Fransa millisinin futbolçusu İbrahima Konate İngiltərənin "Liverpul" klubu ilə müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır.

    "Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı müdafiəçi özü bu barədə açıqlama verib.

    Oyunçu Mersisayd təmsilçisi ilə uzun müddətdir danışıq apardıqlarını və razılığa çox yaxın olduqlarını bildirib. O, növbəti mövsümdə də bu komandanın formasını geyinmək ehtimalının yüksək olduğunu vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, İbrahima Konatenin "Liverpul" ilə müqaviləsinin müddəti cari ilin yayında başa çatır.

    İbrahima Konate Liverpul FK Müqavilə müddəti

