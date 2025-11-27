İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Gənclər Liqasında çıxış edən "Şamaxı" komandası texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 13:01
    Gənclər Liqasında çıxış edən Şamaxı komandası texniki məğlubiyyət alıb

    AFFA Gənclər Liqasında çıxış edən "Şamaxı" komandasına texniki məğlubiyyət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Bölgə təmsilçisi "Qarabağ"la matçda limiti pozduğu (əsas heyətdə 5 nəfər 2007-ci il təvəllüdlü futbolçu olmalıdır) üçün bu halla üzləşib. Hesab isə olduğu kimi saxlanılıb.

    Bundan əlavə, U-13 Liqasında "Sumqayıt City" də texniki məğlubiyyət alıb. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi "Məhəllə Uşaqları" ilə matçda təyin olunan vaxtda meydanda olmayıb. Sumqayıt komandasına 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    AFFA Gənclər Liqası Şamaxı klubu texniki məğlubiyyət

    Son xəbərlər

    13:24

    Azərbaycan Cənubi Qafqazla Mərkəzi Asiya arasında strateji körpüyə çevrilir - ŞƏRH

    Analitika
    13:18

    Rusiya İrkutskdakı Polşa Baş konsulluğunu bağlayır

    Digər ölkələr
    13:18

    Rəşad Nəbiyev: "Regional nəqliyyat dəhlizləri davamlı inkişafın əsasını təşkil edir"

    İnfrastruktur
    13:17

    Əmmanda Azərbaycanla biznes forumun keçirilməsi təklif olunur

    Biznes
    13:16

    Bakıda evdən 5 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlayan qadın saxlanılıb

    Hadisə
    13:15

    Azərbaycan biznesin İordaniya bazarına çıxışı üçün platforma yaratmağı təklif edib

    Biznes
    13:11

    Hakimləri təhqir edən futbolçular, məşqçilər və bir klub rəsmisi cəzalandırılıb

    Futbol
    13:10

    Azərbaycan Əmmana müntəzəm aviareyslərin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirir

    Turizm
    13:08

    Nazirlik: Qrant ayrılan özəl bağçalarda valideynlərdən əlavə ödəniş tələbinə yol verilməyəcək

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti