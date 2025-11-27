Gənclər Liqasında çıxış edən "Şamaxı" komandası texniki məğlubiyyət alıb
Futbol
- 27 noyabr, 2025
- 13:01
AFFA Gənclər Liqasında çıxış edən "Şamaxı" komandasına texniki məğlubiyyət verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Bölgə təmsilçisi "Qarabağ"la matçda limiti pozduğu (əsas heyətdə 5 nəfər 2007-ci il təvəllüdlü futbolçu olmalıdır) üçün bu halla üzləşib. Hesab isə olduğu kimi saxlanılıb.
Bundan əlavə, U-13 Liqasında "Sumqayıt City" də texniki məğlubiyyət alıb. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi "Məhəllə Uşaqları" ilə matçda təyin olunan vaxtda meydanda olmayıb. Sumqayıt komandasına 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Son xəbərlər
13:24
Azərbaycan Cənubi Qafqazla Mərkəzi Asiya arasında strateji körpüyə çevrilir - ŞƏRHAnalitika
13:18
Rusiya İrkutskdakı Polşa Baş konsulluğunu bağlayırDigər ölkələr
13:18
Rəşad Nəbiyev: "Regional nəqliyyat dəhlizləri davamlı inkişafın əsasını təşkil edir"İnfrastruktur
13:17
Əmmanda Azərbaycanla biznes forumun keçirilməsi təklif olunurBiznes
13:16
Bakıda evdən 5 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlayan qadın saxlanılıbHadisə
13:15
Azərbaycan biznesin İordaniya bazarına çıxışı üçün platforma yaratmağı təklif edibBiznes
13:11
Hakimləri təhqir edən futbolçular, məşqçilər və bir klub rəsmisi cəzalandırılıbFutbol
13:10
Azərbaycan Əmmana müntəzəm aviareyslərin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirirTurizm
13:08