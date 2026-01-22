İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:00
    Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, komanda Bakı İdman Sarayında Danimarka seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, yığmalar yanvarın 24-də eyni arenada yenidən üz-üzə gələcəklər.

    futzal Azərbaycan millisi yoldaşlıq oyunu Azərbaycan - Danimarka

    Son xəbərlər

    09:29

    Sumqayıtda 1 ailənin 4 üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    09:29

    Saleh Məmmədov Xızıda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    09:29

    Bakıda 25 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:27

    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçiriləcək

    Futbol
    09:15

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın futbolçusu bir göstəricidə ilk "5-lik"də qərarlaşıb

    Futbol
    09:09

    Yevlaxda bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərlənib, ölən var

    Hadisə
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Futbol
    09:00

    Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin təhsil haqqı xərcləri dövlət hesabına qarşılanacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti