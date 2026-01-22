Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək
Futbol
- 22 yanvar, 2026
- 09:00
Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, komanda Bakı İdman Sarayında Danimarka seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, yığmalar yanvarın 24-də eyni arenada yenidən üz-üzə gələcəklər.
