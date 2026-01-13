İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Fransa millisinin və PSJ-nin sabiq müdafiəçisi peşəkar futbolla vidalaşıb

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 09:57
    Fransa millisinin və PSJ-nin sabiq müdafiəçisi peşəkar futbolla vidalaşıb

    Fransa millisinin sabiq mərkəz müdafiəçisi Mamadu Sako peşəkar futbolla vidalaşdığını elan edib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı futbolçu bu qərarını Fransa kubokunun 1/16 final mərhələsi çərçivəsində keçirilən PSJ - "Paris" matçı zamanı meydanda açıqlayıb.

    Sako karyerası ərzində "Liverpul", "Kristal Pelas" və "Monpelye" kimi klublarda çıxış edib. Onun son iş yeri Gürcüstanın "Torpedo" (Kutaisi) komandası olub. Təcrübəli müdafiəçi Kutaisi təmsilçisinin heyətində 19 matçda meydana çıxıb.

    Qeyd edək ki, PSJ-nin yetirməsi olan M.Sako Fransa yığmasının heyətində keçirdiyi 29 oyunda 2 qol vurub.

    Mamadu Sako Fransa millisi PSJ "Liverpul" "Kristal Pelas" klubu

    Son xəbərlər

    10:35

    "Yelo Bank"dan sahibkarlar üçün yeni imkan: Qızıl təminatlı mikro kredit

    Maliyyə
    10:33

    Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürüb

    İKT
    10:32

    Almaniyalı hücumçu karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək

    Futbol
    10:31

    "REDMI Note" seriyasının dünya üzrə tədarük həcmi 460 milyon ədədi keçib

    Biznes
    10:19

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    10:16

    Hesablama Palatası: Metrodakı maliyyə nöqsanları aradan qaldırılmayıb

    Maliyyə
    10:15

    FHN gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    10:11

    Prezidentin Bakı və Abşeronda su təchizatı ilə bağlı məsələni strateji müstəvidə gündəmə gətirməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    10:09

    Hesablama Palatası: Naxçıvan Ali Məclisində və tabeli qurumlarında pozuntular aradan qaldırılmayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti