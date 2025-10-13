Fransa millisinin futbolçusu Azərbaycan yığması ilə oyundan sonra heyətdən kənarda qalıb
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 12:14
Fransa millisinin futbolçusu Adrian Rabyo DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan yığmasına qarşı keçirdikləri oyundan sonra heyətdən kənarda qalıb.
"Report" "Calciomercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, təcrübəli yarımmüdafiəçi zədə səbəbindən bu gün İslandiya ilə matçda meydana çıxa bilməyəcək.
Onun əzələsində problem aşkarlanıb. Rabyo Azərbaycan millisi ilə matçın (3:0) 69-cu dəqiqəsində fərqlənib və bir dəqiqə sonra əvəzlənib.
Qeyd edək ki, İslandiya - Fransa görüşü bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.
Son xəbərlər
13:15
Keçmiş məhkumlara cəmiyyətdəki münasibət: Onların reabilitasiyası necə həyata keçirilir? – ARAŞDIRMADaxili siyasət
13:10
HƏMAS 13 israilli girovu azad edibDigər ölkələr
13:10
"Greentek Group"un fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıbMaliyyə
13:08
Varşava Universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi"nin tədrisinə başlanılıbElm və təhsil
13:07
İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilərFutbol
13:04
Foto
Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşü keçirilib, Kommünike qəbul olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:00
Makron istefa vermək niyyətində deyilDigər ölkələr
12:59
Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:58