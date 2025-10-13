Fransa millisinin futbolçusu Azərbaycan yığması ilə oyundan sonra heyətdən kənarda qalıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:14
    Fransa millisinin futbolçusu Adrian Rabyo DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan yığmasına qarşı keçirdikləri oyundan sonra heyətdən kənarda qalıb.

    "Report" "Calciomercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, təcrübəli yarımmüdafiəçi zədə səbəbindən bu gün İslandiya ilə matçda meydana çıxa bilməyəcək.

    Onun əzələsində problem aşkarlanıb. Rabyo Azərbaycan millisi ilə matçın (3:0) 69-cu dəqiqəsində fərqlənib və bir dəqiqə sonra əvəzlənib.

    Qeyd edək ki, İslandiya - Fransa görüşü bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.

    Adrian Rabyo Fransa - Azərbaycan oyunu DÇ-2026 seçmə mərhələ zədə

