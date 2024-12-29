Fransa Liqa 1-də 2024-cü ilin rəmzi komandası açıqlanıb

Məşhur "L'Equipe" portalı Fransa Liqa 1-də 2024-cü ilin rəmzi komandasını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, "11-liy"ə PSJ-nin 6 oyunçusu, həmçinin yayda Paris klubundan azad agent kimi "Real"a transfer olunan Kilian Mbappe də daxil edilib.
Heyətdə 4-4-2 taktikasına üstünlük verilib.
Qapıçı: Luka Şevalye ("Lill")
Müdafiəçilər: Əşrəf Hakimi, Markinyos, Nunu Mendeş (hamısı PSJ), Vilfred Sinqo ("Monako")
Yarımmüdafiəçilər: Vitinya, Usman Dembele, Bredli Barkola (hamısı PSJ), Pyer Lis-Melu ("Brest")
Hücumçular: Conatan Devid ("Lill"), Kilian Mbappe (PSJ/"Real")