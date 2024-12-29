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Fransa Liqa 1-də 2024-cü ilin rəmzi komandası açıqlanıb

Fransa Liqa 1-də 2024-cü ilin rəmzi komandası açıqlanıb Məşhur "L'Equipe" portalı Fransa I Liqasında 2024-cü ilin rəmzi komandasını açıqlayıb.
Futbol
29 Dekabr , 2024 16:48
Fransa Liqa 1-də 2024-cü ilin rəmzi komandası açıqlanıb

Məşhur "L'Equipe" portalı Fransa Liqa 1-də 2024-cü ilin rəmzi komandasını açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, "11-liy"ə PSJ-nin 6 oyunçusu, həmçinin yayda Paris klubundan azad agent kimi "Real"a transfer olunan Kilian Mbappe də daxil edilib.

Heyətdə 4-4-2 taktikasına üstünlük verilib.

Qapıçı: Luka Şevalye ("Lill")

Müdafiəçilər: Əşrəf Hakimi, Markinyos, Nunu Mendeş (hamısı PSJ), Vilfred Sinqo ("Monako")

Yarımmüdafiəçilər: Vitinya, Usman Dembele, Bredli Barkola (hamısı PSJ), Pyer Lis-Melu ("Brest")

Hücumçular: Conatan Devid ("Lill"), Kilian Mbappe (PSJ/"Real")

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