Florentino Peres "Yuventus"un ulduzu Kənan Yıldızı "Real"da görmək istəyir

    Florentino Peres Yuventusun ulduzu Kənan Yıldızı Realda görmək istəyir

    İspaniyanın "Real" klubu Türkiyə millisinin futbolçusu Kenan Yıldızı heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisinin prezidenti Florentino Peres 21 yaşlı hücumçunun keçidində maraqlıdır.

    Təcrübəli funksioner oyunçunun transferi üçün yayda cəhd edəcək.

    K.Yıldızın İtaliyanın "Yuventus" klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayınadək qüvvədədir. Onun bazar dəyəri 75 milyon avro qiymətləndirilir.

    Xatırladaq ki, Kenan Yıldız cari mövsüm "qoca sinyora"nın heyətində 45 oyunda 11 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

