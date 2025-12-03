FIFA Afrika Millətlər Kubokunda iştirak edəcək futbolçuların klublarından ayrılması üçün tarixi uzadıb
- 03 dekabr, 2025
- 22:33
FIFA Afrika Millətlər Kubokunda (AFCON) iştirak edəcək futbolçuların klublarından ayrılması üçün son tarixi uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, əvvəlcə dekabrın 8-dək müəyyən edilmiş tarix 15-dək artırılıb.
Buna oxşar qərar 2022-ci ildə klub mövsümü davam edərkən qışda keçirilən Qətərdəki dünya çempionatı öncəsi qəbul edilmişdi.
İngiltərənin "Liverpul" klubunun baş məşqçisi Arne Slot daha əvvəl Misir millisinin kapitanı Məhəmməd Salahın yığmaya dekabrın 15-də qoşulacağını bildirmişdi. Son tarixlə bağlı dəyişiklik ulduz hücumçuya dekabrın 9-da Çempionlar Liqasında "İnter"ə (İtaliya), 13-də isə Premyer Liqada "Brayton"a qarşı matçlarda iştirak etməyə imkan verir.
Qeyd edək ki, Afrika Millətlər Kuboku dekabrın 21-dən 2026-cı il yanvarın 18-dək keçiriləcək.