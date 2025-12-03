İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 22:33
    FIFA Afrika Millətlər Kubokunda iştirak edəcək futbolçuların klublarından ayrılması üçün tarixi uzadıb

    FIFA Afrika Millətlər Kubokunda (AFCON) iştirak edəcək futbolçuların klublarından ayrılması üçün son tarixi uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə dekabrın 8-dək müəyyən edilmiş tarix 15-dək artırılıb.

    Buna oxşar qərar 2022-ci ildə klub mövsümü davam edərkən qışda keçirilən Qətərdəki dünya çempionatı öncəsi qəbul edilmişdi.

    İngiltərənin "Liverpul" klubunun baş məşqçisi Arne Slot daha əvvəl Misir millisinin kapitanı Məhəmməd Salahın yığmaya dekabrın 15-də qoşulacağını bildirmişdi. Son tarixlə bağlı dəyişiklik ulduz hücumçuya dekabrın 9-da Çempionlar Liqasında "İnter"ə (İtaliya), 13-də isə Premyer Liqada "Brayton"a qarşı matçlarda iştirak etməyə imkan verir.

    Qeyd edək ki, Afrika Millətlər Kuboku dekabrın 21-dən 2026-cı il yanvarın 18-dək keçiriləcək.

