"Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ" ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür"

"Qarabağ" cütün taleyini həll etdiyini düşünür.
"Report"un məlumatına görə, bunu Macarıstan təmsilçisinin baş məşqçisi Robbi Kin mətbuat konfransında deyib.
İrlandiyalı mütəxəssis Azərbaycan çempionuna qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunundan sonra mətbuat konfransında fikirlərini bölüşüb:
"Rəqib ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür. Bu, bizim üçün xüsusi motivasiya olacaq. Bakıdakı qarşılaşmada daha yaxşı oynamağa məcburuq. Futbolda hər şey mümkündür. Çətin vəzifənin öhdəsindən gələ bilərik".
Qeyd edək ki, "Ferentsvaroş" - "Qarabağ" oyunu Ağdam təmsilçisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.