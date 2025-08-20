Haqqımızda

"Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ" ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür"

"Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ" ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür" "Qarabağ" cütün taleyini həll etdiyini düşünür.
Futbol
20 avqust 2025 02:01
Ferentsvaroşun baş məşqçisi: Qarabağ ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür

"Qarabağ" cütün taleyini həll etdiyini düşünür.

"Report"un məlumatına görə, bunu Macarıstan təmsilçisinin baş məşqçisi Robbi Kin mətbuat konfransında deyib.

İrlandiyalı mütəxəssis Azərbaycan çempionuna qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunundan sonra mətbuat konfransında fikirlərini bölüşüb:

"Rəqib ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür. Bu, bizim üçün xüsusi motivasiya olacaq. Bakıdakı qarşılaşmada daha yaxşı oynamağa məcburuq. Futbolda hər şey mümkündür. Çətin vəzifənin öhdəsindən gələ bilərik".

Qeyd edək ki, "Ferentsvaroş" - "Qarabağ" oyunu Ağdam təmsilçisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Главный тренер "Ференцвароша": "Карабах" думает, что решил судьбу противостояния"

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi