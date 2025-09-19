Erlinq Holann Çempionlar Liqasında 50 qol vuran ən gənc ikinci futbolçu olub
Futbol
- 19 sentyabr, 2025
- 10:23
İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Erlinq Holann UEFA Çempionlar Liqasında 50 qol vuran ən gənc ikinci futbolçu olub.
"Report" xəbər verir ki, o, bu uğura ötən gün qitənin ən nüfuzlu klub turnirində "Napoli" ilə qarşılaşmada (2:0) nail olub.
56-cı dəqiqədə komandasının ilk qoluna imza atan norveçli oyunçu 25 yaş 59 günlüyündə bunu bacarıb. Turnirdə 50 qola çatan ən gənc futbolçu isə Lionel Messisir - 24 yaş 284 gün.
Son xəbərlər
11:15
Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıbRegion
11:14
DTX Akademiyasının rəisi: Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilməsi zəruridirMilli Məclis
11:13
"Formula 1" zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısı açıqlanıbDaxili siyasət
11:10
Sadiq Qurbanov: Suverenliyin bərpası 1918-ci ildən bəri davam edən milli mübarizənin tarixi zirvəsi idiDaxili siyasət
11:06
Deputat: Azərbaycan Konstitusiyası dövrün tələblərinə cavab verirMilli Məclis
11:03
Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklərDigər ölkələr
10:58
İrandan 16 kq narkotikin ölkəyə keçirilməkdə şübhəli bilinən azərbaycanlı saxlanılıbHadisə
10:56
Foto
Video
Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər yolunun tikintisi ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıbİnfrastruktur
10:55