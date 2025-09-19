İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında 50 qol vuran ən gənc ikinci futbolçu olub

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2025
    • 10:23
    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında 50 qol vuran ən gənc ikinci futbolçu olub
    Erlinq Holann

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Erlinq Holann UEFA Çempionlar Liqasında 50 qol vuran ən gənc ikinci futbolçu olub.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu uğura ötən gün qitənin ən nüfuzlu klub turnirində "Napoli" ilə qarşılaşmada (2:0) nail olub.

    56-cı dəqiqədə komandasının ilk qoluna imza atan norveçli oyunçu 25 yaş 59 günlüyündə bunu bacarıb. Turnirdə 50 qola çatan ən gənc futbolçu isə Lionel Messisir - 24 yaş 284 gün.

