    Didye Deşam: "Azərbaycan millisinin heyətində Çempionlar Liqasına yaxşı başlayan "Qarabağ"ın 7 futbolçusu var"

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:12
    Azərbaycan millisinin heyətində UEFA Çempionlar Liqasına yaxşı başlayan "Qarabağ"ın 7 futbolçusu var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mətbuat konfransında Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam deyib.

    O, hədəflərinin sabah qələbə qazanmaq olduğunu vurğulayıb:

    "Meydana "100 faiz qələbə qazanacağıq" düşüncəsi ilə çıxmaq olmaz. Bütün rəqiblərimizə hörmət edirik. Azərbaycan millisi Ukrayna ilə ev matçında qazandığı nəticə (1:1) sayəsində milli ruha sahibdi. Futbolçular bu dəfə də meydanda tam güclərini qoyacaqlar. Üstəlik, rəqibin heyətində UEFA Çempionlar Liqasında uğurlu start götürən "Qarabağ"ın 7 futbolçusu yer alıb. Rəqib komanda maksimum yaxşı müdafiə olunmağa çalışacaq. Hazırda yalnız sabahkı qarşılaşmanı fikirləşirik".

    Qeyd edək ki, Fransa - Azərbaycan görüşü oktyabrın 10-da "Park de Prens" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

    DÇ-2026 Fransa - Azərbaycan oyunu Didye Deşam

