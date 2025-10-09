Didye Deşam: "Azərbaycan millisinin heyətində Çempionlar Liqasına yaxşı başlayan "Qarabağ"ın 7 futbolçusu var"
- 09 oktyabr, 2025
- 15:12
Azərbaycan millisinin heyətində UEFA Çempionlar Liqasına yaxşı başlayan "Qarabağ"ın 7 futbolçusu var.
"Report" xəbər verir ki, bunu mətbuat konfransında Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam deyib.
O, hədəflərinin sabah qələbə qazanmaq olduğunu vurğulayıb:
"Meydana "100 faiz qələbə qazanacağıq" düşüncəsi ilə çıxmaq olmaz. Bütün rəqiblərimizə hörmət edirik. Azərbaycan millisi Ukrayna ilə ev matçında qazandığı nəticə (1:1) sayəsində milli ruha sahibdi. Futbolçular bu dəfə də meydanda tam güclərini qoyacaqlar. Üstəlik, rəqibin heyətində UEFA Çempionlar Liqasında uğurlu start götürən "Qarabağ"ın 7 futbolçusu yer alıb. Rəqib komanda maksimum yaxşı müdafiə olunmağa çalışacaq. Hazırda yalnız sabahkı qarşılaşmanı fikirləşirik".
Qeyd edək ki, Fransa - Azərbaycan görüşü oktyabrın 10-da "Park de Prens" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.