İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    • 23 aprel, 2026
    • 16:47
    Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarus yığması ilə iki yoldaşlıq matçı keçirəcək

    Aprelin 24-dən 30-dək Su İdmanı Sarayında təlim-məşq toplanışı keçəcək çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarus yığması ilə iki yoldaşlıq oyununda qüvvəsini sınayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, görüşlərin aprelin 29-da və 30-da keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Hər iki matç saat 18:00-da başlayacaq.

    Yığmaya dəvət edilən oyunçuların adlarını təqdim edirik:

    Qapıçılar: Elçin Qasımov, Emil Omarov;

    Oyunçular: Elşad Manafov, Kamil Hüseynov, Orxan Məmmədov, İsa Zeynallı, Sabir Allahquliyev, Ramil Əliyev, Kamran Qürbətov, Bayram Bayramlı, İsa İsayev.

    Son xəbərlər

    Bütün Xəbər Lenti