Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarus yığması ilə iki yoldaşlıq matçı keçirəcək
Futbol
- 23 aprel, 2026
- 16:47
Aprelin 24-dən 30-dək Su İdmanı Sarayında təlim-məşq toplanışı keçəcək çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarus yığması ilə iki yoldaşlıq oyununda qüvvəsini sınayacaq.
"Report" xəbər verir ki, görüşlərin aprelin 29-da və 30-da keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Hər iki matç saat 18:00-da başlayacaq.
Yığmaya dəvət edilən oyunçuların adlarını təqdim edirik:
Qapıçılar: Elçin Qasımov, Emil Omarov;
Oyunçular: Elşad Manafov, Kamil Hüseynov, Orxan Məmmədov, İsa Zeynallı, Sabir Allahquliyev, Ramil Əliyev, Kamran Qürbətov, Bayram Bayramlı, İsa İsayev.
