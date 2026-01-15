Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununun biletləri sabah satışa çıxarılacaq
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 17:01
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayntarxt" (Almaniya) oyununun biletləri sabah satışa çıxarılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisi məlumat yayıb.
Satışa sabah, saat 12:00-da start veriləcək.
Standart biletlərin qiyməti 10, 15, 25, 35, 40, 50, 75 manat, VIP sektorlar üçün 200, 250, 300 və 400 manat, VVIP sektorlar üçün 1000 manatdır.
Biletlər yalnız iTicket.az-ın mobil tətbiqi və saytı üzərindən əldə edilə bilər.
Qeyd edək ki, qarşılaşma yanvarın 21-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
Son xəbərlər
17:43
Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, beş kənd qazsız qalıbHadisə
17:40
"Bank BTB"nin depozit portfeli 7 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
17:37
AFFA rəsmiləri Türkiyədə səfərdə olublarFutbol
17:32
BQXK-nın Ukraynadakı nümayəndə heyətinin başçısı XİN-ə çağırıla bilərDigər ölkələr
17:31
Azərbaycan çempionatının qalibi: "Reytinqimi yüksəltmək və dünyanın ən yaxşı 100 şahmatçısı sırasına düşmək istəyirəm"Fərdi
17:27
COVID-19-la mübarizədə iştirak edən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıbSağlamlıq
17:21
Ötən il 540 nəfər Azərbaycana readmissiya olunubDaxili siyasət
17:20
Milyardlıq bankdan 30 milyonluq mənfəət - "Bank of Baku"dan kəskin artım!Maliyyə
17:19