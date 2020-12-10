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Çempionlar Liqası: 1/8 finalın bütün iştirakçıları müəyyənləşdi

Çempionlar Liqası: 1/8 finalın bütün iştirakçıları müəyyənləşdi UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulub.
Futbol
10 Dekabr , 2020 01:55
Çempionlar Liqası: 1/8 finalın bütün iştirakçıları müəyyənləşdi

UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, VI turun ikinci oyun günündə keçirilən 8 qarşılaşmadan sonra pley-offun son 4 iştirakçısı müəyyənləşib.

İtaliya "Atalanta"sından sonra İspaniyanın "Atletiko", "Real Madrid" və Almaniyanın "Borussiya" (Mönxenqladbax) klubları 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.

Qruplarında 3-cü yeri tutan komandalar isə mübarizəni Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsində davam etdirəcəklər.

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi, VI tur

A qrupu

00:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - 2:0

Qollar: Niklas Süle, 63, Erik Şupo-Motinq, 80

00:00. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Atletiko" (İspaniya) - 0:2

Qollar: Mario Ermoso, 39, Yannik Karrasko, 86

Xal durumu: "Bavariya" - 16, "Atletiko" - 9, "Zaltsburq" - 4, "Lokomotiv" M - 3.

B qrupu

00:00. "İnter" (İtaliya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - 0:0

00:00. "Real Madrid" (İspaniya) - "Borussiya" (Mönxenqladbax, Almaniya) - 2:0

Qollar: Kərim Benzema, 9, 32

Xal durumu: "Real Madrid" - 10, "Borussiya" M - 8, "Şaxtyor" D - 8, "İnter" - 6.

C qrupu

00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Portu" (Portuqaliya) - 0:2

Qollar: Otavio, 10 (penalti), Mateus Uribe, 77

Qırmızı vərəqə: Ruben Semedu ("Olimpiakos"), 79

00:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Marsel" (Fransa) - 3:0

Qollar: Ferran Torres, 48, Serxio Aquero, 77, Rahim Sterlinq, 90

Xal durumu: "Mançester Siti" - 16, "Portu" - 13, "Olimpiakos" - 3, "Marsel" - 3.

Qeyd edək ki, daha əvvəl İngiltərənin "Çelsi", "Mançester Siti", "Liverpul", İspaniyanın "Sevilya", "Barselona", Almaniyanın "Bavariya", "Borussiya" (Dortmund), "Leyptsiq", İtaliyanın "Yuventus", "Latsio", Portuqaliyanın "Portu" və Fransanın PSJ klubları pley-offa adlayıblar.

Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü dekabrın 14-də atılacaq.

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Rus versiyası Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

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