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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов Стал известен полный состав участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Футбол
10 декабря 2020 г. 02:08
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен полный состав участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, шестой тур группового этапа завершился в ночь на четверг.

В группе А испанский "Атлетико" в гостях обыграл австрийский "Зальцбург" (2:0), "Локомотив" Москва проиграл на выезде "Баварии" (0:2). По итогам группового этапа в плей-офф вышли "Бавария" (16 очков) и "Атлетико" (9), в 1/16 финала Лиги Европы участие продолжит "Зальцбург" (4), "Локомотив" (3) занял последнее место в группе.

Испанский "Реал" победил дома германскую "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (2:0) в группе В, украинский "Шахтер" сыграл на выезде вничью с итальянским "Интером" (0:0). В 1/8 финала вышли "Реал" (10) и "Боруссия" (8), "Шахтер" (8) сыграет в плей-офф Лиги Европы, "Интер" (6) не вышел в финальный этап еврокубков.

В квартете С английский "Манчестер Сити" обыграл дома французский "Марсель" (3:0), португальский "Порту" победил в гостях греческий "Олимпиакос" (2:0). Первое место в группе занял "Манчестер Сити" (16), следом расположился "Порту" (13), "Олимпиакос" (3) пробился в плей-офф Лиги Европы, "Марсель" (3) завершил участие в еврокубках.

Напомним, что до этого в плей-офф Лиги чемпионов вышли "Ливерпуль", "Челси" (оба - Англия), дортмундская "Боруссия", "Лейпциг" (оба - Германия), "Севилья", "Барселона (оба - Испания), "Аталанта", "Ювентус", "Лацио" (все - Италия) и ПСЖ (Франция), в Лигу Европы - "Краснодар" (Россия), "Аякс" (Нидерланды), "Брюгге" (Бельгия), "Динамо" (Киев, Украина) и "Манчестер Юнайтед" (Англия).

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