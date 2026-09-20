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    Braziliyalı hücumçu Rafinya "Barselona"nın tarixinə düşüb

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2026
    • 11:24
    Braziliyalı hücumçu Rafinya Barselonanın tarixinə düşüb

    İspaniyanın "Barselona" klubunun hücumçusu Rafinya komandanın tarixinə düşüb.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, braziliyalı forvard Kataloniya təmsilçisinin heyətində mövsümün ilk 8 oyununda 14 qol vuran ilk futbolçu olub.

    O, bunu İspaniya La Liqasının VII turunun "Sevilya" ilə matçında het-trik etməklə reallaşdırıb.

    Qeyd edək ki, görüş kataloniyalıların 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Rafinya Barselona FK İspaniya La Liqası

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