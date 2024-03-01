"Bayer 04" klubu "Qarabağ"la matç üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib

Almaniyanın "Bayer 04" klubu Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsində "Qarabağ"la keçirəcəyi matç üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib.
"Report"un qitə futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, baş məşqçi Xabi Alonso iştirak ərizəsinə 31 futbolçunun adını daxil edib.
Onlardan 23-ü A, 8-i B siyahısında yer alıblar.
Qapıçılar: Lukas Hradeçki, Matey Kovar, Niklas Lomb, Yesper Şliş, Luka Novodomski;
Müdafiəçilər: Yosip Stanişiç, Pierrot İnkapiyer, Conatan Tah, Odilon Kossunou, Edmond Tapsoba, Artur, Alexandro Qrimaldo, Ceremi Frimponq, Daniel Lanq;
Yarımmüdafiəçilər: Yonas Hofmann, Roberd Andrix, Florian Virtz, Ezekiel Palasias, Qustavo Puerto, Qranit Caka, Frankis Onyeka, Enes Yılmaz, Ayman Aurir;
Hücumçular: Borxa İqlesias, Patrik Şik, Natan Tella, Amin Adli, Viktor Bonifeys, Adam Hlozek, Ken İzekor, Noa Peş.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Bayer 04" ilə martın 7-də Bakıda, 14-də isə Leverkuzendə qarşılaşacaq.