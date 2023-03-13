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“Barselona”nın qapıçısı klub tarixində üçüncü pilləyə yüksəlib

“Barselona”nın qapıçısı klub tarixində üçüncü pilləyə yüksəlib Mark-Andre ter Ştegen 2014-cü ildən “Barselona”nın formasını geyinir
Futbol
13 Mart , 2023 13:00
“Barselona”nın qapıçısı klub tarixində üçüncü pilləyə yüksəlib

Mark-Andre ter Ştegen İspaniyanın “Barselona” klubunun heyətində ən çox oyunda qapısının toxunulmazlığını qoruyan üçüncü qapıçı olub.

“Report” xəbər verir ki, almaniyalı futbolçu La Liqanın XXV turunda “Atletik”lə matçda (1:0) rəqibə qol imkanı verməyərək, üçüncü pilləyə yüksəlib.

Bu, ter Ştegenin kataloniyalıların heyətində 150-ci “quru” görüşü olub. Hazırda onu yalnız rekordçu Viktor Valdes (237) və Andoni Zubizarreta (172) qabaqlayırlar.

Qeyd edək ki, Mark-Andre ter Ştegen 2014-cü ildən “Barselona”nın formasını geyinir.

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