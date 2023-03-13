“Barselona”nın qapıçısı klub tarixində üçüncü pilləyə yüksəlib

Mark-Andre ter Ştegen İspaniyanın “Barselona” klubunun heyətində ən çox oyunda qapısının toxunulmazlığını qoruyan üçüncü qapıçı olub.
“Report” xəbər verir ki, almaniyalı futbolçu La Liqanın XXV turunda “Atletik”lə matçda (1:0) rəqibə qol imkanı verməyərək, üçüncü pilləyə yüksəlib.
Bu, ter Ştegenin kataloniyalıların heyətində 150-ci “quru” görüşü olub. Hazırda onu yalnız rekordçu Viktor Valdes (237) və Andoni Zubizarreta (172) qabaqlayırlar.
Qeyd edək ki, Mark-Andre ter Ştegen 2014-cü ildən “Barselona”nın formasını geyinir.