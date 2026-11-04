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    "Barselona"nın futbolçusu Rodri "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 04 noyabr, 2026
    • 16:39
    Barselonanın futbolçusu Rodri Atletiko ilə oyunu buraxacaq

    "Barselona"nın futbolçusu Rodri La Liqanın XII turunda "Atletiko"ya qarşı oyunu buraxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    30 yaşlı yarımmüdafiəçi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində İngiltərənin "Aston Villa" komandasını məğlub etdikləri matçın (3:0) fasiləsində əvəzlənib.

    Onun əzələsində yüngün zədə aşkarlanıb.

    Xatırladaq ki, Rodri cari mövsüm La Liqada 10 oyunda 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Rodri Barselona FK Atletiko FK Aston Villa FK UEFA Çempionlar Liqası
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