İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Barselona"nın futbolçusu Andreas Kristensen zədələnib

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 11:51
    Barselonanın futbolçusu Andreas Kristensen zədələnib

    "Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Andreas Kristensen zədələnib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, aparılan müayinələr danimarkalı müdafiəçinin sol budunun əzələsindən zədələndiyini təsdiqləyib.

    O, yaxın həftələrdə komandaya kömək edə bilməyəcək, bərpa müddəti isə müalicənin gedişindən asılı olacaq.

    Qeyd edək ki, Danimarka millisinin üzvü 2026/2027 mövsümünün əvvəlində 6 matçda meydana çıxıb. Bu qarşılaşmaların 4-də start heyətində yer alan futbolçu 1 məhsuldar ötürmə edib və ümumilikdə 402 dəqiqə forma geyinib.

    Andreas Kristensen Barselona FK Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti