"Barselona"nın futbolçusu Andreas Kristensen zədələnib
Futbol
- 21 sentyabr, 2026
- 11:51
"Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Andreas Kristensen zədələnib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, aparılan müayinələr danimarkalı müdafiəçinin sol budunun əzələsindən zədələndiyini təsdiqləyib.
O, yaxın həftələrdə komandaya kömək edə bilməyəcək, bərpa müddəti isə müalicənin gedişindən asılı olacaq.
Qeyd edək ki, Danimarka millisinin üzvü 2026/2027 mövsümünün əvvəlində 6 matçda meydana çıxıb. Bu qarşılaşmaların 4-də start heyətində yer alan futbolçu 1 məhsuldar ötürmə edib və ümumilikdə 402 dəqiqə forma geyinib.
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