"Barselona"nın baş məşqçisi özünə klub tapması üçün qapıçıya bir həftə vaxt verib

İspaniyanın "Barselona" komandasının baş məşqçisi Hans-Diter Flik qapıçı İnyaki Penyaya özünə klub tapması üçün bir həftə vaxt verib.
"Report" "Don Balon" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, alman mütəxəssis heyətdə güvənmədiyi futbolçuların olmasından narahatdır.
Kataloniya təmsilçisi qolkiperlə yolları ayırdıqdan sonra başqa oyunçu qeydiyyatdan keçirə biləcək.
Hans-Diter Flik klub rəhbərliyinə məlumat verərək, Penyanı bir həftədən artıq heyətdə saxlamaq istəmədiyini bildirib.
Qeyd edək ki, 26 yaşlı qapıçı 2022-ci ildə "Barselona"nın əsas komandasında debüt edib.