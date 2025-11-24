İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Barselona"nın baş məşqçisi futbolçunun çıxışından narazıdır

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 13:57
    Barselonanın baş məşqçisi futbolçunun çıxışından narazıdır

    İspaniyanın "Barselona" klubunun baş məşqçisi Hans-Diter Flik futbolçu Dani Olmonun çıxışından narazıdır.

    "Report" "Don Balon" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis 27 yaşlı yarımmüdafiəçini növbəti görüşlərdə meydana buraxmamaq qərarına gəlib.

    Alman baş məşqçi Olmonun meydanın mərkəzində kifayət qədər fəal olmadığını və pressinq zamanı komanda yoldaşlarına kömək etmədiyini bildirib.

    Onun tez-tez zədələnməsi də buna səbəb olub.

    Qeyd edək ki, Dani Olmo cari mövsüm Kataloniya təmsilçisinin heyətində 14 oyuna çıxıb, 1 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubla 2030-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.

