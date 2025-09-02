"Barselona" futbolçusunu icarəyə verib
Futbol
- 02 sentyabr, 2025
- 17:30
İspaniyanın "Barselona" klubu futbolçusu Ektor Fortu icarəyə verib.
"Report"un məlumatına görə, 19 yaşlı müdafiəçi 2025/2026 mövsümündə ölkənin digər komandası "Elçe"nin formasını geyinəcək.
Qeyd edək ki, ispaniyalı oyunçu "Barselona"nın əsas komandasında 30 matça çıxıb. Kataloniya təmsilçisinin yetirməsi bu görüşlərdə 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
18:30
Cevdet Yılmaz: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyikXarici siyasət
18:27
Ermənistan Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasından sonra Çinlə ticarət həcminin artacağına ümid edirRegion
18:18
"Femida Könüllüləri" Təşkilatının yaranmasından 2 il ötürDaxili siyasət
18:18
Laricani: İran dialoqa hazır olsa da, ABŞ qəbuledilməz tələblər irəli sürürDigər ölkələr
18:11
Rütte NATO-nun gücləndirilməsi ilə bağlı çağırış edibDigər ölkələr
17:57
Laricani: İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyibRegion
17:56
Bakının bütün rayonlarında daşınmaz əmlak avqustda bahalaşıbBiznes
17:41
Almaniya klubundan qovulan niderlandlı mütəxəssisin təzminatının məbləği açıqlanıbFutbol
17:35