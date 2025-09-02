    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    "Barselona" futbolçusunu icarəyə verib

    Futbol
    • 02 sentyabr, 2025
    • 17:30
    Barselona futbolçusunu icarəyə verib

    İspaniyanın "Barselona" klubu futbolçusu Ektor Fortu icarəyə verib. 

    "Report"un məlumatına görə, 19 yaşlı müdafiəçi 2025/2026 mövsümündə ölkənin digər komandası "Elçe"nin formasını geyinəcək. 

    Qeyd edək ki, ispaniyalı oyunçu "Barselona"nın əsas komandasında 30 matça çıxıb. Kataloniya təmsilçisinin yetirməsi bu görüşlərdə 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Son xəbərlər

    18:30

    Cevdet Yılmaz: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    18:27

    Ermənistan Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasından sonra Çinlə ticarət həcminin artacağına ümid edir

    Region
    18:18

    "Femida Könüllüləri" Təşkilatının yaranmasından 2 il ötür

    Daxili siyasət
    18:18

    Laricani: İran dialoqa hazır olsa da, ABŞ qəbuledilməz tələblər irəli sürür

    Digər ölkələr
    18:11

    Rütte NATO-nun gücləndirilməsi ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    17:57

    Laricani: İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyib

    Region
    17:56

    Bakının bütün rayonlarında daşınmaz əmlak avqustda bahalaşıb

    Biznes
    17:41

    Almaniya klubundan qovulan niderlandlı mütəxəssisin təzminatının məbləği açıqlanıb

    Futbol
    17:35

    "Moody's": Mərkəzi Asiya və Qafqaza "təmiz enerji" mərkəzinə çevrilmək üçün islahatlar və investisiyalar lazımdır

    Energetika
