Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununa çıxacaq
Futbol
- 29 noyabr, 2025
- 09:07
19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində bu gün ikinci oyuna çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, B Liqasının 5-ci qrupunda yer alan millimiz Şimali Makedoniyanın Strumitsa şəhərində meydan sahiblərinin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.
Əlverişsiz hava şəraiti və "Mladost" stadionunun meydançasının yararsız vəziyyətdə olması ilə əlaqədar noyabrın 28-dən bugünkü tarixə təxirə salınan görüş Bakı vaxtı ilə saat 13:30-da başlanacaq. Qoran Pandev Məşq Kompleksində keçiriləcək qarşılaşmanı Litvadan olan baş hakim idarə edəcək.
Qeyd edək ki, U-19 ilk matçında Sloveniyalı həmyaşıdlarına 0:2 hesabı ilə uduzmuşdular.
Son xəbərlər
09:11
Bakı Ali Neft Məktəbinin yaradılmasından 14 il ötürElm və təhsil
09:07
Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununa çıxacaqFutbol
08:53
Uitkoff: Rusiya, Ukrayna və ABŞ biznes tərəfdaşı olmalıdırDigər ölkələr
08:31
Kaliforniyada ticarət mərkəzində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıbDigər ölkələr
08:16
Krasnodarda neft emalı zavoduna dron hücumu nəticəsində yanğın baş veribRegion
07:38
Rusiya Kiyev vilayəti və paytaxta zərbə endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
07:18
Ağ Ev yalan xəbərləri ifşa olunan KİV-lər üçün "rüsvayçılıq zalı" açıbDigər ölkələr
06:45
Foto
Yermak cəbhəyə gedəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
06:24