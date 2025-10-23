İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 18:19
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    AFFA-nın Kompleyens və Danışılmış oyunlara qarşı mübarizə şöbəsinin rəhbəri, UEFA-nın danışılmış oyunlarla mübarizə üzrə məsul şəxsi Naib Əsədov tərəfindən Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-17 milli komandası üçün danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya keçirilib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, təlim Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində UEFA yarış qaydalarında müəyyən edilmiş format əsasında baş tutub.

    Sessiyanın əvvəlində iştirakçıların bu sahədə mövcud biliklərinin yoxlanılması üçün qısa sual-cavab mərhələsi keçirilib. U-17-nin üzvlərinə futbolun əsas dəyərləri və dürüst oyun prinsipləri izah edilib, danışılmış oyunların anlayışı, bu əməllərin mahiyyəti və mümkün nəticələri barədə ətraflı məlumat verilib. Real hadisələr üzərindən müzakirələr aparılıb, statistik göstəricilər və videoçarxlar nümayiş etdirilib.

    Təlim çərçivəsində həmçinin bir sıra mövzular izah olunub. Bunlar mərc fəaliyyəti və qanunsuz əməllərin riskləri, sanksiyalar və onların tətbiq mexanizmi, danışılmış oyunlarla bağlı AFFA İntizam Məcəlləsinə 2025/2026 mövsümü üçün edilmiş dəyişikliklərin mahiyyətidir. Sessiyanın sonunda futbolçular mövzu ilə bağlı suallar verib, təlimçi tərəfindən cavablandırılıb.

    AFFA Danışılmış oyunlar Azərbaycan U-17 Naib Əsədov

    Son xəbərlər

    19:16

    Makronla Zelenski müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:08

    "Azəriqaz" İB-nin baş direktoru Sabirabadda vətəndaş qəbulu keçirib

    Energetika
    19:02

    Tramp: Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ilin sonunadək İbrahim sazişlərinin bir hissəsi ola bilər

    Digər ölkələr
    18:53

    Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

    Biznes
    18:46

    Dövlət Turizm Agentliyinə yeni aparat rəhbəri təyin olunub

    Turizm
    18:40

    Masis şəhərinin meri həbs edilib

    Region
    18:37

    Azərbaycan həndbolçuları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlığı davam etdirir

    Komanda
    18:32

    Azərbaycanda qanunsuz qumar reklamına görə 5 nəfər barəsində inzibati protokol tərtib edilib

    Biznes
    18:31

    MM-də bəzi obyektlərin enerji effektivliyi pasportu almaq məcburiyyəti tələbindən azad olunması müzakirə edilib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti