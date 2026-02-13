Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Avropa çempionatında iştirak edəcək
Futbol
- 13 fevral, 2026
- 15:37
Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Gürcüstanın Batumi şəhərində təşkil olunacaq Avropa çempionatının B Divizionunda iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan bildirilib.
İyulun 15-19-da keçiriləcək yarışda 8 komanda – Gürcüstan, Azərbaycan, Latviya, Qazaxıstan, Belçika, Malta, İngiltərə və Norveç milliləri mübarizə aparacaqlar.
Turnirin reqlamenti və püşkü barədə daha sonra məlumat veriləcək.
