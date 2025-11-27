Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxacaq
Futbol
- 27 noyabr, 2025
- 09:35
Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv A qrupunda Şimali Makedoniya ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Skopyedə, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, yığma noyabrın 30-da Bakıda Lüksemburqu qəbul edəcək.
