İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 09:35
    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

    Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv A qrupunda Şimali Makedoniya ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Skopyedə, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, yığma noyabrın 30-da Bakıda Lüksemburqu qəbul edəcək.

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatı seçmə mərhələ Şimali Makedoniya Tahir Baxşıyev

    Son xəbərlər

    09:48

    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilir

    Futbol
    09:44
    Foto

    "Kurort Naftalan"da şərait yaxşılaşdırılıb

    İnfrastruktur
    09:44

    İndoneziyada 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    09:39

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dolları keçib

    Energetika
    09:35

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

    Futbol
    09:23

    UEFA Avropa Liqasında V turun oyunları keçiriləcək, "Fənərbağça" Macarıstan klubunu qəbul edəcək

    Futbol
    09:20

    Çində qatar insanlara çırpılıb, ən azı 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:12

    Sumqayıtda üç ov tüfəngi tapılıb

    Hadisə
    09:05

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" V turdan sonra bir nominasiyada ilk "3-lük"də yer alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti