Сборная Азербайджана по баскетболу проведет первый матч в отборочном этапе ЧЕ

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет свой первый матч в отборочном этапе чемпионата Европы 2027.

Как сообщает Report, команда под руководством Тахира Бахшиева в группе А встретится с Северной Македонией.

Матч начнется в Скопье в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что 30 ноября команда примет в Баку сборную Люксембурга.