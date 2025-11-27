Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Сборная Азербайджана по баскетболу проведет первый матч в отборочном этапе ЧЕ

    Футбол
    • 27 ноября, 2025
    • 09:56
    Мужская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет свой первый матч в отборочном этапе чемпионата Европы 2027.

    Как сообщает Report, команда под руководством Тахира Бахшиева в группе А встретится с Северной Македонией.

    Матч начнется в Скопье в 22:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что 30 ноября команда примет в Баку сборную Люксембурга.

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

