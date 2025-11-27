Сборная Азербайджана по баскетболу проведет первый матч в отборочном этапе ЧЕ
Футбол
- 27 ноября, 2025
- 09:56
Мужская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет свой первый матч в отборочном этапе чемпионата Европы 2027.
Как сообщает Report, команда под руководством Тахира Бахшиева в группе А встретится с Северной Македонией.
Матч начнется в Скопье в 22:00 по бакинскому времени.
Отметим, что 30 ноября команда примет в Баку сборную Люксембурга.
Последние новости
10:31
Председатель Управления по делам турок за рубежом посетит АзербайджанВнешняя политика
10:26
Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал на разведку СШАВ регионе
10:25
Стартует IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФАФутбол
10:24
Фото
В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы ОТГ по медиа и информацииВнутренняя политика
10:04
В Пакистане опровергли сообщения о смерти Имрана Хана в тюрьмеДругие страны
09:56
Сборная Азербайджана по баскетболу проведет первый матч в отборочном этапе ЧЕФутбол
09:54
По делу о пожаре в жилом комплексе в Гонконге задержаны три человекаДругие страны
09:51
Цена на азербайджанскую нефть превысила $65Энергетика
09:44