    Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq

    Futbol
    • 01 dekabr, 2025
    • 09:31
    Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq

    Azərbaycanın 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün sonuncu matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, B Liqasının V qrupunda yer alan komanda Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə qarşılaşacaq.

    Oyun Şimali Makedoniyanın Strumitsa şəhərindəki "Kukus" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da start götürəcək.

    Qarşılaşmanı maltalı referi Yoanna Vassallo idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, U-19 daha əvvəl qrupda keçirdiyi görüşlərdə Sloveniya 0:2, Şimali Makedoniyaya isə 1:3 hesabı ilə uduzub.

