    Azərbaycan U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib

    Futbol
    • 24 mart, 2026
    • 19:05
    Azərbaycan U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundu çərçivəsində ilk oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, B liqasının 2-ci qrupunda mübarizə aparan komanda Bolqarıstanla üz-üzə gəlib.

    Plovdiv şəhərindəki "Xristo Botev" stadionunda baş tutan görüş heç-heçə bitib - 1:1.

    Azərbaycan millisinin heyətində Əli Bəşirov 39-cu dəqiqədə penaltidən fərqlənib.

    Qeyd edək ki, U-17 qrupdakı digər oyunlarını martın 27-də Litva, 30-da isə Malta seçmələrinə qarşı keçirəcək.

